ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Украина запускает лизинг под 5% на жилье для медиков: условия программы

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 15:39
Украина запускает лизинг под 5% на жилье для медиков: условия программы Фото: главы Минфина, Минздрава и "Укрфинжилья" (mof.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

В Украине запускают программу лизинга под 5% на жилье для медиков. Соответствующий договор между Министерством здравоохранения и "Укрфинжильем" был подписан сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Сообщается, что это соглашение позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%.

"Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы - медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 000 квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая программа даст возможность медикам уверенно инвестировать в жилье.

"Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", - добавил он.

Условия программы:

  • процентная ставка по программе лизинга - 5% годовых;
  • авансовый взнос по лизинговой сделке - 0%;
  • срок сделки - до 20 лет.

Важное преимущество программы - это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит от внешних обстоятельств.

Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также переселенцы. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.

Дополнительные требования:

  • ограничение по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;
  • у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности менее 20 квадратных метров на одного члена семьи).

Семья в рамках программы - это муж, жена, их несовершеннолетние дети.

Требования к жилью:

  • возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) осуществлена ​​не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;
  • нормативная площадь жилья - до 21 квадратного метра на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек - это 52,5 квадратных метров;
  • нормативная стоимость одного квадратного метра квартиры, которую можно приобрести, зависит от стоимости сооружения жилья, определяемой Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (к примеру, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов (до 30 км от границы города) она составляет почти 30 тысяч гривен).

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Министерство здравоохранения Украины Жилье
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов