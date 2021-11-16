Украина запускает лизинг под 5% на жилье для медиков: условия программы
В Украине запускают программу лизинга под 5% на жилье для медиков. Соответствующий договор между Министерством здравоохранения и "Укрфинжильем" был подписан сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.
Сообщается, что это соглашение позволит работникам медицинской сферы, которые получают заработную плату из бюджета, приобрести жилье в лизинг под 5%.
"Это только первый шаг. Минфин будет инициировать подписание таких соглашений со всеми ведомствами, чтобы все работники бюджетной сферы - медики, военные, полицейские, учителя, получающие зарплату ниже рыночной, имели возможность приобрести жилье на льготных условиях. В краткосрочном периоде планируется приобрести 12 000 квартир для дальнейшей передачи их в финансовый лизинг", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая программа даст возможность медикам уверенно инвестировать в жилье.
"Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье", - добавил он.
Условия программы:
- процентная ставка по программе лизинга - 5% годовых;
- авансовый взнос по лизинговой сделке - 0%;
- срок сделки - до 20 лет.
Важное преимущество программы - это фиксированная ставка на весь период действия договора, которая не зависит от внешних обстоятельств.
Приобрести жилье в рамках программы могут граждане Украины, получающие заработную плату за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, а также переселенцы. Одним из условий является работа на текущем месте не менее 6 месяцев.
Дополнительные требования:
- ограничение по максимальному среднемесячному доходу семьи в зависимости от среднемесячной заработной платы в регионе;
- у членов семьи заявителя нет в собственности недвижимости (кроме расположенной на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) или семья нуждается в улучшении жилищных условий (площадь недвижимости в собственности менее 20 квадратных метров на одного члена семьи).
Семья в рамках программы - это муж, жена, их несовершеннолетние дети.
Требования к жилью:
- возраст жилья до 20 лет или его реконструкция (капитальный ремонт) осуществлена не ранее чем за десять лет до заключения договора финансового лизинга;
- нормативная площадь жилья - до 21 квадратного метра на одного члена семьи, для семьи из одного или двух человек - это 52,5 квадратных метров;
- нормативная стоимость одного квадратного метра квартиры, которую можно приобрести, зависит от стоимости сооружения жилья, определяемой Минрегионом, умноженной на повышающий коэффициент в зависимости от населенного пункта (к примеру, сегодня для Киева и близлежащих населенных пунктов (до 30 км от границы города) она составляет почти 30 тысяч гривен).
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев.