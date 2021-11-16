Україна запускає лізинг під 5% на житло для медиків: умови програми
В Україні запускають програму лізингу під 5% на житло для медиків. Відповідний договір між Міністерством охорони здоров'я та "Укрфінжитлом" був підписаний сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів.
Повідомляється, що ця угода дозволить працівникам медичної сфери, які отримують заробітну плату з бюджету, придбати житло в лізинг під 5%.
"Це тільки перший крок. Мінфін ініціюватиме підписання таких угод з усіма відомствами, щоб всі працівники бюджетної сфери - медики, військові, поліцейські, вчителі, які отримують зарплату нижче ринкової, мали можливість придбати житло на пільгових умовах. У короткостроковому періоді планується придбати 12 000 квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, така програма дасть можливість медикам впевнено інвестувати в житло.
"Мова йде про можливість взяти житло в лізинг і, сплачуючи суму звичайної оренди, через деякий час отримати право власності на житло", - додав він.
Умови програми:
- процентна ставка за програмою лізингу - 5% річних;
- авансовий внесок за лізинговою угодою - 0%;
- термін угоди - до 20 років.
Важлива перевага програми - це фіксована ставка на весь період дії договору, яка не залежить від зовнішніх обставин.
Придбати житло в рамках програми можуть громадяни України, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, а також переселенці. Однією з умов є робота на поточному місці не менше 6 місяців.
Додаткові вимоги:
- обмеження щодо максимального середньомісячного доходу сім'ї залежно від середньомісячної заробітної плати в регіоні;
- у членів сім'ї заявника немає у власності нерухомості (крім розташованої на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей) або сім'я потребує поліпшення житлових умов (площа нерухомості у власності менше 20 квадратних метрів на одного члена сім'ї).
Сім'я в рамках програми - це чоловік, дружина, їх неповнолітні діти.
Вимоги до житла:
- вік житла до 20 років або його реконструкція (капітальний ремонт) здійснена не раніше ніж за десять років до укладення договору фінансового лізингу;
- нормативна площа житла - до 21 квадратного метра на одного члена сім'ї, для сім'ї з одного або двох осіб - це 52,5 квадратних метрів;
- нормативна вартість одного квадратного метра квартири, яку можна придбати, залежить від вартості спорудження житла, що визначається Мінрегіоном, помноженої на коефіцієнт в залежності від населеного пункту (наприклад, для Києва та прилеглих населених пунктів (до 30 км від межі міста) вона складає майже 30 тисяч гривень).
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців.