Україна запускає лізинг під 5% на житло для медиків: умови програми

В Україні запускають програму лізингу під 5% на житло для медиків. Відповідний договір між Міністерством охорони здоров'я та "Укрфінжитлом" був підписаний сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів .

Повідомляється, що ця угода дозволить працівникам медичної сфери, які отримують заробітну плату з бюджету, придбати житло в лізинг під 5%.

"Це тільки перший крок. Мінфін ініціюватиме підписання таких угод з усіма відомствами, щоб всі працівники бюджетної сфери - медики, військові, поліцейські, вчителі, які отримують зарплату нижче ринкової, мали можливість придбати житло на пільгових умовах. У короткостроковому періоді планується придбати 12 000 квартир для подальшої передачі їх у фінансовий лізинг", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, така програма дасть можливість медикам впевнено інвестувати в житло.

"Мова йде про можливість взяти житло в лізинг і, сплачуючи суму звичайної оренди, через деякий час отримати право власності на житло", - додав він.

Умови програми:

процентна ставка за програмою лізингу - 5% річних;

авансовий внесок за лізинговою угодою - 0%;

термін угоди - до 20 років.

Важлива перевага програми - це фіксована ставка на весь період дії договору, яка не залежить від зовнішніх обставин.

Придбати житло в рамках програми можуть громадяни України, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, а також переселенці. Однією з умов є робота на поточному місці не менше 6 місяців.

Додаткові вимоги:

обмеження щодо максимального середньомісячного доходу сім'ї залежно від середньомісячної заробітної плати в регіоні;

у членів сім'ї заявника немає у власності нерухомості (крім розташованої на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей) або сім'я потребує поліпшення житлових умов (площа нерухомості у власності менше 20 квадратних метрів на одного члена сім'ї).

Сім'я в рамках програми - це чоловік, дружина, їх неповнолітні діти.

Вимоги до житла: