Украина запускает исследование уровня коллективного иммунитета от COVID

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине запускают исследование уровня коллективного иммунитета от COVID-19. К нему привлекут около 10 тысяч украинцев.

Об этом Виктор Ляшко рассказал во время брифинга.

"Сероэпидемиологическое исследование в Украине проводится за инициативой аппарата СНБО. К выборке привлекут 10 тысяч украинцев, у них будет забрана кровь. В крови будет исследовано наличие иммуноглобулина G к вирусу SARS-CoV-2", - сказал Ляшко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируют вакцинировать 70% граждан. Однако прививку по собственному желанию готовы сделать менее половины населения.

Кроме того, 3 марта на вакцинацию от коронавируса в Украине записались 100 тысяч украинцев. Большинство записей на прививки было осуществлено с помощью мобильного приложения "Дия".

Также в Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 человек. За минувшие сутки привили 2680 человек.