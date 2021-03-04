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Україна запускає дослідження рівня колективного імунітету від COVID

Автор: Андрій Козловський

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні запускають дослідження рівня колективного імунітету від COVID-19. До нього залучать близько 10 тисяч українців.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.

"Сероепідеміологічне дослідження в Україні проводиться за ініціативою апарату РНБО. До вибірки залучать 10 тисяч українців, у них буде забрана кров. В крові буде досліджено наявність імуноглобуліну G до вірусу SARS-CoV-2", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні планують вакцинувати 70% громадян. Однак щеплення за власним бажанням готові зробити менше половини населення.

Крім того, 3 березня на вакцинацію від коронавірусу в Україні записалися 100 тисяч українців. Більшість записів на щеплення було здійснено за допомогою мобільного додатку "Дія".

Також в Україні з початку вакцинації першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 9568 людей. За минулу добу прищепили 2680 осіб.

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