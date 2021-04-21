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Україна запускає безвідсоткові кредити на відкриття бізнесу. Запрацюють у 2022

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 14:39
Україна запускає безвідсоткові кредити на відкриття бізнесу. Запрацюють у 2022 Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів України запускає програму безвідсоткових кредитів на відкриття бізнесу. Їх почнуть видавати з січня 2022 року.

Про це за підсумками засідання уряду в Telegram повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Громадяни, які бажають розвивати власну справу, але не мають для цього необхідних ресурсів, зможуть отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі. Уряд запровадив стимулюючі механізми, які покликані повернути працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей на ринок праці", - зазначив Шмигаль.

За його словами, такий механізм має запрацювати з січня 2022 року. Фінансова допомога надаватиметься на придбання обладнання та матеріалів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд виділяє фермерам субсидію в розмірі 5 тисяч гривень на гектар. Загальна сума на одне господарство не перевищить 100 тисяч гривень.

Також стало відомо, що заявки на отримання 8 000 гривень подали вже 206 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та найманих працівників. Заявки приймаються від бізнесу, який постраждав про обмеження "червоних зон".

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