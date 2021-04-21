Україна запускає безвідсоткові кредити на відкриття бізнесу. Запрацюють у 2022

Кабінет Міністрів України запускає програму безвідсоткових кредитів на відкриття бізнесу . Їх почнуть видавати з січня 2022 року.

Про це за підсумками засідання уряду в Telegram повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Громадяни, які бажають розвивати власну справу, але не мають для цього необхідних ресурсів, зможуть отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі. Уряд запровадив стимулюючі механізми, які покликані повернути працездатних осіб з числа малозабезпечених сімей на ринок праці", - зазначив Шмигаль.

За його словами, такий механізм має запрацювати з січня 2022 року. Фінансова допомога надаватиметься на придбання обладнання та матеріалів.