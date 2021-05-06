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Украина запросит у США системы противовоздушной обороны

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 10:00
Украина запросит у США системы противовоздушной обороны Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен, с которым глава украинского МИД Дмитрий Кулеба планирует обсудить военную помощь. Кроме того, Украина хочет закупить у США военное оружие.

Об этом Кулеба заявил в интервью CNN.

В частности, по его словам, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.

"Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия, - ред.) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США", - сказал Кулеба.

Кулеба хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточный рубеж демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря и была интегрирована в Запад, включая НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.

Напомним, в США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая.

Отметим, Британия планирует увеличить количество ядерных боеголовок почти вдвое.

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