ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна запросить у США системи протиповітряної оборони

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 10:00
Україна запросить у США системи протиповітряної оборони Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україну прилетів державний секретар США Ентоні Блінкен, з яким голова українського МЗС Дмитро Кулеба планує обговорити військову допомогу. Крім того, Україна хоче закупити у США військову зброю.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

Зокрема, за його словами, Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

"Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї, - ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США", - сказав Кулеба.

Кулеба хоче, щоб Україна розглядалася США як "східний кордон демократії" у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО.

Раніше повідомлялось, що Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, у США модернізують ядерний потенціал на тлі загрози з боку Росії та Китаю.

Зазначимо, Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Україна зброя
NEWS
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка