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Украина запросила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году, - WSJ

Фото: Украина запросила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году (army mil)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина запросила у Конгресса США 29 видов систем вооружения и боеприпасов для продолжения наступления в 2023 году. В частности, в списке значатся ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ ознакомилось с документом, который Украина направила Конгрессу США. В нем перечисляются десятки типов вооружений, которые, по словам правительства Киева, понадобятся для продолжения наступления в 2023 году.

Среди них армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность которой может достигать 300 км. Однако администрация президента США Джо Байдена пока отказалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для удара по территории России и разжечь более широкий конфликт с Западом.

В перечень требований Украины для "наступательных операций" входят 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотники, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет "Гарпун" и 2000 ракет для HIMARS.

Отмечается, что запросы Украины поступили, когда войска разбили оккупантов в Харьковской области.

Добавим, что ATACMS в зависимости от модификации способны поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км. Это класс ракет "земля-земля", они не только дальнобойные, но и высокоточные. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.

Напомним, в Штатах заявили, что не готовы поставлять Украине ракеты ATACMSю

При этом обе партии Конгресса выступили за передачу Украине ATACMS.

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