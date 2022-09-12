Украина запросила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году, - WSJ

WSJ ознакомилось с документом, который Украина направила Конгрессу США. В нем перечисляются десятки типов вооружений, которые, по словам правительства Киева, понадобятся для продолжения наступления в 2023 году.

Среди них армейская тактическая ракетная система, или ATACMS, дальность которой может достигать 300 км. Однако администрация президента США Джо Байдена пока отказалась предоставить эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для удара по территории России и разжечь более широкий конфликт с Западом.

В перечень требований Украины для "наступательных операций" входят 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотники, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет "Гарпун" и 2000 ракет для HIMARS.

Отмечается, что запросы Украины поступили, когда войска разбили оккупантов в Харьковской области.

Добавим, что ATACMS в зависимости от модификации способны поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км. Это класс ракет "земля-земля", они не только дальнобойные, но и высокоточные. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые есть у Украины.