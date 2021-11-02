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Украина запросила аварийную помощь из Беларуси на фоне нехватки угля на государственных ТЭС

Автор: Наталия Гурковская

Украина запросила у Беларуси аварийную помощь на поставку 500 МВт электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго Беларуси.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. Поставки будут осуществляться до 21:00", - сообщило белорусское ведомство.

Аварийная помощь предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

В течение сентября-октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования - по 1 энергоблоку на каждой электростанции.

Как сообщалось, 2 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но отметил, что для этого должна быть сильно холодная зима.

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