RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна запросила аварійну допомогу з Білорусі на тлі нестачі вугілля на державних ТЕС

Автор: Наталія Гурковська

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу на постачання 500 МВт електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міненерго Білорусі.

"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюються на запит української сторони. Постачання здійснюватимуться до 21:00", - повідомило білоруське відомство.

Аварійну допомогу надано на фоні дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Протягом вересня-жовтня державні ТЕС працювали в мінімальному складі обладнання - по 1 енергоблоку на кожній електростанції.

Як повідомлялось, 2 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але зазначив, що для цього має бути дуже холодна зима.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС