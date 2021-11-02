Україна запросила аварійну допомогу з Білорусі на тлі нестачі вугілля на державних ТЕС

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу на постачання 500 МВт електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міненерго Білорусі .

"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюються на запит української сторони. Постачання здійснюватимуться до 21:00", - повідомило білоруське відомство.

Аварійну допомогу надано на фоні дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Протягом вересня-жовтня державні ТЕС працювали в мінімальному складі обладнання - по 1 енергоблоку на кожній електростанції.