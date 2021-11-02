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Шмыгаль допускает импорт электроэнергии из Беларуси и назвал условие

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 14:42
Шмыгаль допускает импорт электроэнергии из Беларуси и назвал условие Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возобновление импорта электроэнергии из Беларуси. По его словам, для этого должна быть сильно холодная зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Запорожской области.

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии. То есть физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь в Украине существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку, воспользуется ли он этим, будет ли в этом потребность… Возможность импорта электроэнергии из Беларуси физически составляет 900 мегаватт… Если между собой компании договорятся о таком сотрудничестве, то, очевидно, что оно физически возможно. Пока соглашений об импорте нет", - отметил Шмыгаль

По его словам, что касается прохождения осенне-зимнего периода, то обычно нынешней генерации хватает Украины, чтобы обеспечить себя электроэнергией.

"Конечно, если температура будет снижаться, очевидно, нужно будет предпринимать дополнительные меры. Все эти вещи разработаны Министерством энергетики, есть соответствующий план, я это называю план Б на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Республики Беларусь, если будут такие погодные условия", - добавил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза" писало, что Киев готовится снова начать импорт электроэнергии из Беларуси.

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Беларусь Денис Шмыгаль Электроэнергия
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