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Аваков требует полной концентрации действий правоохранителей в период военного положения

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 14:55
Аваков требует полной концентрации действий правоохранителей в период военного положения
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

По словам Авакова, военного положения в Украине должны бояться ее враги и преступники

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков требует полной концентрации действий правоохранителей в период военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам Авакова, военного положения в Украине должны бояться ее враги и преступники, остальным бояться нечего.

"Военное положение предусматривает огромный объем полномочий, поэтому работа наших подразделений должна быть очень четкой. Мы не должны допустить никаких провокаций, ни на территориях, где введено военное положение, ни в других регионах страны. То есть должны бояться преступники и враги страны, нормальным людям бояться нечего. Своей работой на местах мы должны это показывать", - отметил Аваков.

Аваков также добавил, что функционал правоохранительных органов системы МВД не меняется.

"Я требую полной концентрации наших действий и неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства", - подчеркнул он.

В настоящее время для оперативного реагирования создан координационный штаб МВД под руководством заместителя министра Вадима Трояна.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Как писало РБК-Украина, Генштаб просит украинцев не фотографировать технику и солдат ВСУ во время военного положения

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Новости Украины Министерство внутренних дел Украинывоенное положениеАрсен Аваков
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