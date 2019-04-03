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Україна заборонила нерегулярні авіарейси до Росії

Новини » Політика    03.04.2019 - 12:46
Україна заборонила нерегулярні авіарейси до Росії
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Санкції на прямі рейси до РФ поширяться на нерегулярні перельоти

Після візиту до Росії політика Юрія Бойка Кабінет міністрів заборонив нерегулярні прямі авіаперельоти до Російської Федерації. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, з цією пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після того, як повідомив членам уряду про те, що в березні Юрій Бойко і глава політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук відвідали РФ без порушень закону.

"Тому ми пропонуємо внести зміни до положення про використання повітряного простору України, розроблені для захисту державної безпеки ... Пропонуємо заборонити нерегулярні рейси, за винятком тих, які необхідні для місій міжнародних організацій - ООН, ОБСЄ і Червоного Хреста", - зазначив Аваков.

Після цього члени уряду підтримали заборону нерегулярних рейсів до РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прикордонників та авіаслужбу відкрили справу через політ Бойка і Медведчука до Росії. У той же час відомо, що підозри нікому не вручали.

Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на Медведчука і Бойка відкриють справу. Після цього українські прикордонники повідомили, що не могли відмовити їм у прямому перельоті до Росії.

 

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