Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. В частности, в США зафиксировали более 82 000, в Великобритании - более 49 000 и в России - более 37 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Украина. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Украина. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

За все время пандемии вылечились от недуга 220 859 762 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 953 455 смертей от COVID-19.