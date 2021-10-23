UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина заняла второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

В мире 21 октября диагностировали более 457 000 новых случаев COVID-19. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, России. В частности, в США зафиксировали более 82 000, в Великобритании - более 49 000 и в России - более 37 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Украина. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США и Россия. Украина занимает 4 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Украина. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

За все время пандемии вылечились от недуга 220 859 762 лица. Сейчас насчитывается около 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 953 455 смертей от COVID-19.

Напомним, за сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных случаев от нее, госпитализировали 5 141 человека, выздоровели 8 530 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус