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Україна посіла друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

У світі 21 жовтня діагностували понад 457 000 нових випадків COVID-19. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна і Румунія.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Найбільше хворих виявили в США, Великобританії, Росії. Зокрема, в США зафіксували понад 82 000, у Великобританії - понад 49 000 і в Росії - понад 37 000 нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Україна. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна посідає 4 місце.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія і Україна. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна і Румунія.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 220 859 762 особи. Зараз налічується близько 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 953 455 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, за добу, 21 жовтня, в Україні зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї, госпіталізували 5 141 людину, одужали 8 530 осіб.

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