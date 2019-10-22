Украина заняла последнее место в Европе по покупательной способности населения

Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования GfK Purchaseing Power Europe 2019.

По данным исследования, средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы составляет в 2019 году 14 739 евро. При этом средний украинец располагает суммой в 1830 евро, что восемь раз меньше, чем в среднем по Европе.

Как отмечают в GfK, Лихтенштейн снова занимает первое место с покупательной способностью на человека в 67 550 евро. Это более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе. Швейцария с 42 067 евро на человека занимает второе место, как и в прошлом году. Все остальные страны, входящие в десятку лидеров, также имеют значительно более высокую среднюю покупательную способность на душу населения. Люксембург входит в тройку лидеров в этом году с покупательной способностью на душу населения в 35 096 евро, вытеснив Исландию с третьего на четвертое место.

Как сообщало РБК-Украина, в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse Украина находится в группе стран с уровнем богатства на одного взрослого от 5 до 25 тыс. долларов.

Напомним, по данным Госстата, располагаемый доход в расчете на одного человека в Украине во втором квартале 2019 года составил 16083 грн.