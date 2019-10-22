Україна посіла останнє місце в Європі за купівельною спроможністю населення

Україна посіла останнє місце за купівельною спроможністю громадян серед 42 країн Європи. Про це свідчать дані дослідження GfK Purchaseing Power Europe 2019.

За даними дослідження, середній доход після вирахування податків на одного мешканця Європи становить в 2019 році 14 739 євро. При цьому середній українець має в своєму розпорядженні суму в 1830 євро, що вісім разів менше, ніж у середньому по Європі.

Як відзначають в GfK, Ліхтенштейн знову займає перше місце за купівельною спроможністю на людину у 67 550 євро. Це більш ніж у 4,5 рази перевищує середній показник по Європі. Швейцарія з 42 067 євро на людину займає друге місце, як і в минулому році. Всі інші країни, що входять в десятку лідерів, також мають значно більш високу середню купівельну спроможність на душу населення. Люксембург входить в трійку лідерів у цьому році з купівельною спроможністю на душу населення у 35 096 євро, витіснивши Ісландію з третього на четверте місце.

Як повідомляло РБК-Україна, в щорічній доповіді Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse Україна знаходиться у групі країн з рівнем багатства на одного дорослого від 5 до 25 тис. доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, наявний дохід в розрахунку на одну людину в Україні у другому кварталі 2019 року склав 16083 грн.