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Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС

Новости » Экономика    13.12.2018 - 17:36
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Самый высокий уровень потребления в Люксембурге, самый низкий - в Болгарии

Статистическая служба  Европейского Союза обнародовала данные о фактическом индивидуальном потреблении в 2017 году (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

Данные основаны на паритете покупательной способности, а также на последних показателях ВВП стран Евросоюза.

По данным статистического ведомства, в 2017 году показатель AIC на душу населения варьировался от 54% в Болгарии до 132% в Люксембурге.

Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕСec.europa.eu/eurostat

В десяти странах-членах ЕС показатель был выше среднего показателя по ЕС. Самый высокий уровень был зарегистрирован в Люксембурге, на 32% выше среднего по ЕС, и в Германии - на 22%. За ними следовали Австрия, Дания и Великобритания, где были зафиксированы уровни примерно на 15% и 20% выше среднего по ЕС, и Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Швеция и Франция, уровень которых на 10% выше среднего по ЕС.

Потребление на душу населения для 13 государств-членов находились на среднем по ЕС уровне или на 30% ниже. В Италии, Ирландии и на Кипре уровни были менее чем на 10% ниже среднего по ЕС, а в Испании, Литве, Чехии и Португалии были между 10% и 20% ниже.

Мальта, Словения, Греция, Польша, Словакия и Эстония находились между 20% и на 30% ниже среднего. В пяти государствах-членах AIC на душу населения был более чем на 30% ниже среднего показателя по ЕС. Латвия, Румыния, Хорватия и Венгрия были на 30-40% ниже, в то время как в Болгарии уровень AIC на душу населения более чем на 40% ниже среднего по ЕС.

Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС

ec.europa.eu/eurostat

Напомним, что ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.

Как сообщало РБК-Украина, Люксембург собирается стать первым государством, в котором общественный транспорт будет полностью бесплатным. Нововведение начнет действовать уже в 2019 году.

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