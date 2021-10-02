Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19

В частности, в США - 120 876 новых случаев, в Великобритании - 35 577, в Турции - 28 873. Кроме того, в РФ - 24 522 заражения, а в Индии - 23 910.

Украина с 12 034 случаями на 9 месте в мире между Ираном и Малайзией. В Европе Украина - третья.

7341 человек в сутки умер от коронавируса. По этому показателю Украина на 9 месте в мире и на втором в Европе.