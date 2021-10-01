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В Украине число новых COVID-случаев превысило 12 тысяч

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Киев, Пятница 01 октября 2021 08:17
В Украине число новых COVID-случаев превысило 12 тысяч Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 12 034 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине госпитализировали 637 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 3264 человека. Протестировали методом ПЦР - 89 002 человека, методом ИФА - 10 265 человек, экспресс-тестами - 33 178 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек; выздоровели 2 258 455 человек; летальных случаев - 56 446.

В Украине число новых COVID-случаев превысило 12 тысяч

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