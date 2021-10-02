Україна посіла дев'яте місце у світі за новими випадками COVID-19

За добу, 30 вересня, у світі виявили 471 294 нових випадків COVID-19. Україна посіла дев'яте місце.
Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.
Зокрема, у США - 120 876 нових випадків, у Великій Британії - 35 577, у Туреччині - 28 873. Крім того, у РФ - 24 522 зараження, а в Індії - 23 910.
Україна з 12 034 випадками на 9 місці у світі між Іраном і Малайзією. В Європі Україна - третя.
7341 людина на добу померла від коронавірусу. За цим показником Україна на 9 місці у світі й на другому в Європі.
Нагадаємо, 30 вересня в Україні зафіксували 12 034 випадки захворювання коронавірусною хворобою і 172 смерті від неї, госпіталізували з 19 або підозрою - 2637 осіб, одужали 3264 людини.