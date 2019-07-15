Украина заменит послов в США и еще 11 странах

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 руководителей посольств по всему миру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, президент инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе, посол Украины в Соединенных Штатах Америки заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - говорится в сообщении.

Соответствующие указы президента будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США направили в Украину временно поверенного Уильяма Тейлора. Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

Кроме того, в мае посольство США объявило о завершении дипломатической миссии посла Мари Йованович. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа.

Также президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила нового посла Эстонской Республики в Украине. Ним стал Каймо Куусе.