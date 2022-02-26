Україна закриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна тимчасово закриває пункти пропуску на кордоні з РФ Білоруссю. При цьому українці безперешкодно зможуть повернуться з цих країн додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно. І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на стороні світла", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, через воєнний стан з України заборонено виїжджати чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років.

Разом з тим Державній прикордонній службі України склали список підстав, що дозволяють чоловікам призовного віку виїхати за межі держави.