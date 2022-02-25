Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин за границу
В Государственной пограничной службе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.
В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.
К таким основаниям относятся:
- удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или
- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности
Также покинуть Украину могут лица, на содержании которых находятся
- трое и более детей в возрасте до 18 лет, или
- которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или
- на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.
А также тех, кто является:
- усыновителем
- опекуном, или
- чьи близкие родственники погибли либо пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
К слову, в столице произошла серия взрывов возле ТЭЦ-6 – чрезвычайники выехали на место происшествия.
Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал создание дополнительных подразделений территориальной обороны.