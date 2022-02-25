ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин за границу

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 20:53
Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин за границу Фото: Украинский пограничник (dpsu.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

В Государственной пограничной службе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.

К таким основаниям относятся:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности

Также покинуть Украину могут лица, на содержании которых находятся

  • трое и более детей в возрасте до 18 лет, или
  • которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или
  • на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто является:

  • усыновителем
  • опекуном, или
  • чьи близкие родственники погибли либо пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

К слову, в столице произошла серия взрывов возле ТЭЦ-6 – чрезвычайники выехали на место происшествия.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал создание дополнительных подразделений территориальной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина