Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин за границу

В Государственной пограничной службе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ведомства .

В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.

К таким основаниям относятся:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности

Также покинуть Украину могут лица, на содержании которых находятся

трое и более детей в возрасте до 18 лет, или

которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или

на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто является: