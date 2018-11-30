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Порошенко проводит совещание по обороне

Новости » Политика    30.11.2018 - 09:16
Порошенко проводит совещание по обороне
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Совещание проходит при участии руководителей силовых ведомств

Президент Украины Петр Порошенко после введения военного положения проводит совещание по усилению обороноспособности. Совещание проходит при участии руководителей силовых ведомств.  

В совещании принимают участие министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, министр иностранных дел Павел Климкин и руководители других ведомств. 

 

Напомним, ранее Порошенко обсудил с Джастином Трюдо агрессию Российской Федерации против украинских кораблей. Канадский премьер подчеркнул, что Оттава полностью поддерживает Украину, ее территориальную целостность, свободу навигации и осуждает агрессивные действия России.

До этого Порошенко приветствовал решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Аргентине. Отметим, встречу отменили из-за ситуации в Керченском проливе.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой встречи, как только эта ситуация будет решена", - заявил Трамп.

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