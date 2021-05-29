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Украина закрыла небо для белорусских самолетов

Автор: Артур Родивилов

Украина закрывает небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Об этом ранее РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Отметим, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко оценил последствия из-за закрытия авиасообщения с Белорусью.

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