Україна закачає в сховища 21 млрд кубометрів газу на зиму

Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Залишилося закачати близько 1,5 млрд кубометрів газу

До початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу. Про це повідомив міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, в даний час в сховищах знаходиться 19,6 млрд кубометрів, що на 4 млрд кубометрів більше, ніж у минулому році.

"Плануємо, що до початку опалювального сезону нас вже буде 21 млрд кубометрів газу", - повідомив міністр.

Газові переговори між Україною, ЄС і РФ: Пресконференція Міненерго YouTube: https://youtu.be/RimBwITM9Iw Опубліковано 5 канал П'ятниця, 20 вересня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України за станом на 17 вересня досягли 19,5 млрд кубометрів. Крім того, "Нафтогаз" законтрактував 0,5 млрд кубометрів на початок 2020 року.

Зазначимо, тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 20 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.