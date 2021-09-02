Украина заинтересована в расширении присутствия Apple: Зеленский встретился с Куком
Фото: президент Владимир Зеленский и гендиректор Apple Тим Кук (twitter.com/ZelenskyyUa)
Президент Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Зеленский заявил, что Apple вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.
"Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - заявил Зеленский после встречи с Куком.
Напомним, в конце июня компания Apple открыла свое представительство в Украине.
Кроме того, компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте.