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Украина заинтересована в расширении присутствия Apple: Зеленский встретился с Куком

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США, Четверг 02 сентября 2021 22:01
Украина заинтересована в расширении присутствия Apple: Зеленский встретился с Куком Фото: президент Владимир Зеленский и гендиректор Apple Тим Кук (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Зеленский заявил, что Apple вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.

"Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - заявил Зеленский после встречи с Куком.

Напомним, в конце июня компания Apple открыла свое представительство в Украине.

Кроме того, компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте.

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Владимир Зеленский Тим Кук Apple
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