Apple запустила украинскую версию сайта

Американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.

Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

По данным Internet Archive, примерно с декабря прошлого года и до начала марта этого года этот веб-адрес выдавал редирект на главную Apple, а до того вообще не работал и выдавал сообщение "Странице не найдена". Так, раздел мог заработать недавно (в марте этого года).

"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", - говорится в сообщении.