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Україна зацікавлена в розширенні присутності Apple: Зеленський зустрівся з Куком

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США, Четвер 02 вересня 2021 22:01
Україна зацікавлена в розширенні присутності Apple: Зеленський зустрівся з Куком Фото: президент Володимир Зеленський і гендиректор Apple Тім Кук (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до США зустрівся з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. Зеленський заявив, що Apple надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів", - заявив Зеленський після зустрічі з Куком.

Нагадаємо, наприкінці червня компанія Apple відкрила своє представництво в Україні.

Крім того, компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті.

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Володимир Зеленський Тим Кук Apple
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