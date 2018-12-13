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Україна та Південна Корея підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів

Новини » Політика    13.12.2018 - 11:55
Україна та Південна Корея підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів
Фото: глави парламентів підписали меморандум (rada.gov.ua)

Парубій подякував Кореї за підтримку України та її суверенітету в умовах агресії РФ

Голова Верховної ради України Андрій Парубій та голова Національної асамблеї Південної Кореї Мун Хі-Санг підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВР.

Вказано, що 12 грудня 2018 року в рамках офіційного візиту Парубій зустрівся зі Спікером південнокорейського парламенту Муном Хі-Сангом.

Україна та Південна Корея підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів

Фото: підписання меморандуму

Голова Національної Асамблеї зазначив, що "візит Голови Верховної ради України сприятиме посиленню співпраці між нашими країнами".

У свою чергу Парубій подякував Кореї за підтримку України та її державного суверенітету в умовах російської агресії.

"Наприкінці зустрічі голова Верховної ради України Андрій Парубій та спікер Національної Асамблеї республіки Корея Мун Хі-Санг підписали меморандум про взаєморозуміння між своїми парламентами", - сказано у повідомленні.

Крім того, спікер ВР поінформував свого корейського колегу про триваючу російську агресію, зокрема, про захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Парубій передав Мун Хі-Сангу звернення Ради щодо російської агресії у Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше Парубій закликав Південну Корею підтримати резолюцію ООН про мілітаризацію Криму.

Так, перебуваючи в Південній Кореї, спікер ВР провів зустріч з прем'єр-міністром Південної Кореї Лі Нак-Йона, в ході якої Парубій закликав республіку Корею підтримати на Генеральній асамблеї ООН резолюцію ООН по мілітаризації Криму, Севастополя і Азовського моря.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій з 10 по 14 грудня 2018 року здійснює офіційний візит до Південної Кореї.

Додамо також, раніше спікер Ради анонсував, що представники парламентів України і Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами.

Парубій закликав Південну Корею підтримати резолюцію ООН щодо мілітаризації Криму Парубій розпочав візит до Південної Кореї
Новини України Андрій ПарубіймеморандумЮжная КореяВерховна Рада
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