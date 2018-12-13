Україна та Південна Корея підписали меморандум про взаєморозуміння парламентів

Парубій подякував Кореї за підтримку України та її суверенітету в умовах агресії РФ
Голова Верховної ради України Андрій Парубій та голова Національної асамблеї Південної Кореї Мун Хі-Санг підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВР.
Вказано, що 12 грудня 2018 року в рамках офіційного візиту Парубій зустрівся зі Спікером південнокорейського парламенту Муном Хі-Сангом.
Фото: підписання меморандуму
Голова Національної Асамблеї зазначив, що "візит Голови Верховної ради України сприятиме посиленню співпраці між нашими країнами".
У свою чергу Парубій подякував Кореї за підтримку України та її державного суверенітету в умовах російської агресії.
"Наприкінці зустрічі голова Верховної ради України Андрій Парубій та спікер Національної Асамблеї республіки Корея Мун Хі-Санг підписали меморандум про взаєморозуміння між своїми парламентами", - сказано у повідомленні.
Крім того, спікер ВР поінформував свого корейського колегу про триваючу російську агресію, зокрема, про захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Парубій передав Мун Хі-Сангу звернення Ради щодо російської агресії у Керченській протоці.
Нагадаємо, раніше Парубій закликав Південну Корею підтримати резолюцію ООН про мілітаризацію Криму.
Так, перебуваючи в Південній Кореї, спікер ВР провів зустріч з прем'єр-міністром Південної Кореї Лі Нак-Йона, в ході якої Парубій закликав республіку Корею підтримати на Генеральній асамблеї ООН резолюцію ООН по мілітаризації Криму, Севастополя і Азовського моря.
Як писало РБК-Україна раніше, Парубій з 10 по 14 грудня 2018 року здійснює офіційний візит до Південної Кореї.
Додамо також, раніше спікер Ради анонсував, що представники парламентів України і Південної Кореї обговорять питання безвізового режиму між країнами.