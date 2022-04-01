Украина взыскала на армию почти 5 миллионов долларов с экс-министра из окружения Януковича

Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения Виктора Януковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.
Отмечается, что деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины.
Сообщается, что средства изъяли в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье".
"Эти средства теперь помогут нашему государству обороняться от захватчика", - написала Венедиктова.
Также она отметила, что Офис генпрокурора продолжает через процессуальные и иные юридические механизмы пополнять материальные ресурсы украинских защитников.
Ранее мы сообщали, что в Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов.
Также мы писали, что Венедиктова рассказала о привлечении к ответственности Путина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!