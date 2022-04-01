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Украина взыскала на армию почти 5 миллионов долларов с экс-министра из окружения Януковича

На нужды армии взыскать почти 5 миллионов долларов с экс-министра (freepik.com)
Автор: Татьяна Самарук

Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

Отмечается, что деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины.

Сообщается, что средства изъяли в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье".

"Эти средства теперь помогут нашему государству обороняться от захватчика", - написала Венедиктова.

Также она отметила, что Офис генпрокурора продолжает через процессуальные и иные юридические механизмы пополнять материальные ресурсы украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что в Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов.

Также мы писали, что Венедиктова рассказала о привлечении к ответственности Путина.

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