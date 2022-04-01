Україна стягнула на армію майже 5 мільйонів доларів з екс-міністра з оточення Януковича

Україна стягнула на користь Міноборони 4,8 млн доларів, які належали колишньому міністру з оточення Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Ірину Венедіктову.

Також вона наголосила, що Офіс генпрокурора продовжує через процесуальні та інші юридичні механізми поповнювати матеріальні ресурси українських захисників.

"Ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника", - написала Венедіктова.

Повідомляється, що кошти вилучили в межах провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я".

Зазначається, що гроші підуть на зміцнення обороноздатності України.

Раніше ми повідомляли, що в Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів.

Також ми писали, що Венедіктова розповіла про притягнення до відповідальності Путіна.

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