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В Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 07:02
В Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов Фото: генеральный прокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о расследовании более 3 тысяч дел о совершении российскими оккупантами в нашей стране действий, имеющих признаки военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генпрокурора в эфире всеукраинского телемарафона.

Она также отметила, что в связи с продолжающимися активными боевыми действиями есть определенные трудности со сбором доказательств, но следствие продолжается. Основными следователями являются сотрудники Службы безопасности Украины.

Венедиктова призвала поскорее принять закон о военной прокуратуре, чтобы упростить процесс сбора доказательств происходящего.

"Эти доказательства теряются мгновенно, как только меняется линия огня у нас. Поэтому такое расследование тяжелое, потому что оно происходит на линии огня, а затем территории могут быть оккупированы", - высказалась генпрокурор.

По словам Венедиктовой, всего в крупном магистральном деле по преступлениям России фигурируют 205 чиновников, которые объявлены в международный розыск. В том числе и главы российских Минобороны, МВД, разведки и председатель Госдумы.

При этом, добавила генпрокурор, функциональный иммунитет имеют лишь два человека - Владимир Путин и Сергей Лавров.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины - иск против РФ подала Украина 26 февраля, сославшись на нарушение страной-агрессором международной конвенции о предотвращении и наказании за геноцид.

Читайте все подробности в материале "Суд в Гааге. Чего Украина хочет от России".

Полномасштабная война России против Украины длится с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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