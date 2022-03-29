В Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о расследовании более 3 тысяч дел о совершении российскими оккупантами в нашей стране действий, имеющих признаки военных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генпрокурора в эфире всеукраинского телемарафона.
Она также отметила, что в связи с продолжающимися активными боевыми действиями есть определенные трудности со сбором доказательств, но следствие продолжается. Основными следователями являются сотрудники Службы безопасности Украины.
Венедиктова призвала поскорее принять закон о военной прокуратуре, чтобы упростить процесс сбора доказательств происходящего.
"Эти доказательства теряются мгновенно, как только меняется линия огня у нас. Поэтому такое расследование тяжелое, потому что оно происходит на линии огня, а затем территории могут быть оккупированы", - высказалась генпрокурор.
По словам Венедиктовой, всего в крупном магистральном деле по преступлениям России фигурируют 205 чиновников, которые объявлены в международный розыск. В том числе и главы российских Минобороны, МВД, разведки и председатель Госдумы.
При этом, добавила генпрокурор, функциональный иммунитет имеют лишь два человека - Владимир Путин и Сергей Лавров.
Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины - иск против РФ подала Украина 26 февраля, сославшись на нарушение страной-агрессором международной конвенции о предотвращении и наказании за геноцид.
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