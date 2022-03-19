Венедиктова о привлечении к ответственности Путина: он имеет функциональный иммунитет
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что Украина не может привлечь к ответственности Владимира Путина. Он как президент имеет функциональный иммунитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Венедиктовой изданию ВВС.
"Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин - это главный военный преступник XXI века. Можем ли мы начать процесс его привлечения к ответственности в Украине? К сожалению, нет. Он имеет функциональный иммунитет (украинские правоохранители не могут сообщить о подозрении президенту другой страны)", - отметила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что в украинских судах Путину ничего не угрожает. Однако Украина может привлечь его к ответственности в Международном уголовном суде.
Напомним, Британия обвинила Россию в использовании переговоров для перегруппировки своих оккупационных войск.
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