Украина взяла еще одно "золото" Паралимпиады в плавании

Украинская команда на Паралимпиаде-2020 завоевала еще одну золотую медаль в плавании. Паралимпийским чемпионом Токио стал Денис Остапченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
"Денис Остапченко победил на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин в категории S3 с результатом временем 3:21,62 минуты", - говорится в сообщении.
Серебряным и бронзовыми призерами стали мексиканцы Диего Лопес Диас и Хесус Эрнандес.
Отметим, до этого Остапченко в Токио брал серебряные и бронзовые медали.
Напомним, сегодня украинец Максим Крипак взял уже пятое "золото" Паралимпиады с очередным рекордом.