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Украина взяла еще одно "золото" Паралимпиады в плавании

Автор: РБК-Украина

Украинская команда на Паралимпиаде-2020 завоевала еще одну золотую медаль в плавании. Паралимпийским чемпионом Токио стал Денис Остапченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Денис Остапченко победил на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин в категории S3 с результатом временем 3:21,62 минуты", - говорится в сообщении.

Серебряным и бронзовыми призерами стали мексиканцы Диего Лопес Диас и Хесус Эрнандес.

Отметим, до этого Остапченко в Токио брал серебряные и бронзовые медали.

Напомним, сегодня украинец Максим Крипак взял уже пятое "золото" Паралимпиады с очередным рекордом.

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