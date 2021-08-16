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Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек: Зеленский рассказал подробности

Автор: Наталья Скороход

Украина эвакуировала из Афганистана всего почти 80 человек, однако не все из них являются гражданами нашей страны. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Twitter.

Президент Украины уточнил, что из Афганистана всего эвакуировали почти 80 человек, а не 30, как сообщалось ранее. При этом не все из них являются гражданами Украины.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации", - написал Зеленский.

Он добавил, что главное - это то, что все эти люди уже находятся в безопасности.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина эвакуировала из Афганистана 30 человек.

Как известно, талибы захватили столицу Афганистана. Боевики договорились о мирной передачи власти.

Также сообщалось, что США отправило войска для эвакуации своих граждан из Афганистана.

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Афганистан