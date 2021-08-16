Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек: Зеленский рассказал подробности

Украина эвакуировала из Афганистана всего почти 80 человек, однако не все из них являются гражданами нашей страны. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Twitter.
Президент Украины уточнил, что из Афганистана всего эвакуировали почти 80 человек, а не 30, как сообщалось ранее. При этом не все из них являются гражданами Украины.
"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации", - написал Зеленский.
Он добавил, что главное - это то, что все эти люди уже находятся в безопасности.
Напомним, ранее Зеленский сообщал, что Украина эвакуировала из Афганистана 30 человек.
Как известно, талибы захватили столицу Афганистана. Боевики договорились о мирной передачи власти.
Также сообщалось, что США отправило войска для эвакуации своих граждан из Афганистана.