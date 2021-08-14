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Байден объявил о развертывании пяти тысяч военных для проведения эвакуации из Афганистана

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Вашингтон, Суббота 14 августа 2021 23:38
Байден объявил о развертывании пяти тысяч военных для проведения эвакуации из Афганистана Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден сообщил, что санкционировал развертывание в целом 5 тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников. Решение принято в рамках завершения военной миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить способность противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана.

"В течение последних нескольких дней я был в тесном контакте со своей командой по национальной безопасности, чтобы дать им указания о том, как защитить наши интересы и ценности, когда мы завершаем нашу военную миссию в Афганистане", - заявил он.

США сообщили представителям "Талибана" в Дохе, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США, будут встречены быстрым военным ответом.

Ранее стало известно, что американские войска прибыли в Кабул для оказания помощи в эвакуации.

Тем временем талибы приблизились к афганской столице, захватив ключевой город в 70 километрах от столицы - Пули-Алам. Он считается ключевым плацдармом для потенциального нападения на Кабул.

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