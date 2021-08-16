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Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана, - Зеленский

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 00:03
Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Twitter.

По его словам, из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

"С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", - отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.

Напомним, что талибы захватили столицу Афганистана 15 августа. Чтобы избежать кровопролития, правительство страны передало им власть.

Ранее сообщалось, что страны мира эвакуируют своих граждан из Афганистана. Среди них и США. Работников посольства планируют эвакуировать за 72 часа.

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