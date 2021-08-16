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Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб: Зеленський розповів подробиці

Автор: Наталья Скороход

Україна евакуювала з Афганістану всього майже 80 осіб, проте не всі з них є громадянами нашої країни. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Twitter.

Президент України уточнив, що з Афганістану всього евакуювали майже 80 осіб, а не 30, як повідомлялося раніше. При цьому не всі з них є громадянами України.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, у тому числі 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", - написав Зеленський.

Він додав, що головне - це те, що всі ці люди вже знаходяться в безпеці.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.

Як відомо, таліби захопили столицю Афганістану. Бойовики домовилися про мирну передачу влади.

Також повідомлялося, що США відправило війська для евакуації своїх громадян з Афганістану.

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Афганистан