Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб: Зеленський розповів подробиці

Україна евакуювала з Афганістану всього майже 80 осіб, проте не всі з них є громадянами нашої країни. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Twitter.
Президент України уточнив, що з Афганістану всього евакуювали майже 80 осіб, а не 30, як повідомлялося раніше. При цьому не всі з них є громадянами України.
"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, у тому числі 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", - написав Зеленський.
Він додав, що головне - це те, що всі ці люди вже знаходяться в безпеці.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Україна евакуювала з Афганістану 30 осіб.
Як відомо, таліби захопили столицю Афганістану. Бойовики домовилися про мирну передачу влади.
Також повідомлялося, що США відправило війська для евакуації своїх громадян з Афганістану.