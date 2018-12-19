Представители ОРДЛО предложили объявить перемирие с 22 декабря

Фото: Владислав Дейнего (facebook.com/vlad.danego)

Переговорщики также предлагают принять меры по обеспечению перемирия

На переговорах контактной группы в Минске представители оккупированного Донбасса предложили объявить перемирие с 22 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя так называемой "ЛНР" Владислава Дейнего российским СМИ.

По его словам, представители ОРДЛО предлагают принять совместное заявление о приверженности режиму прекращения огня с 22 декабря. Также он отметил, что предлагается принять дополнительные меры по обеспечению перемирия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске сегодня проходит встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская сторона подчеркивала, что будет инициировать обмен пленными.

Сегодня участник переговоров Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерация готова блокировать любой прогресс в Минске. В частности, ее представители в очередной раз заблокировали создание механизма по поиску пропавших без вести. Свою позицию они аргументируют тем, что РФ - "не участник конфликта" и потому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов в такую трехстороннюю группу.