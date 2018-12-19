Геращенко: РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести

Российская Федерация (РФ) готова блокировать любой прогресс в Минске. Об этом заявила участник переговоров Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что сегодня в ходе заседания гуманитарной подгруппы ТКГ Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. В частности, представители РФ заявили, что РФ - "не участник конфликта" и потому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов в такую трехстороннюю группу.

"РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, потому что считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ хочет изменения нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов", - написала она.

Напомним, ранее Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников. Украинская сторона в Минске предлагала провести обмен заложниками 27 декабря, однако РФ и представители ОРДЛО не соглашаются.

Отметим, по данным правозащитников, боевики на Донбассе удерживают в заложниках не менее 102 человек.