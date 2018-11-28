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Порошенко заявив, що не збирається продовжувати воєнний стан

Новини » Політика    28.11.2018 - 16:53
Порошенко заявив, що не збирається продовжувати воєнний стан
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Воєнний стан введено в 10 областях України до 26 грудня

Президент України Петро Порошенко заявив, що не збирається продовжувати воєнний стан, який введено в Україні до 26 грудня. Про це він сказав в ході візиту у Чернігівську область.

За словами Порошенка, рішення про введення воєнного стану було прийнято не для того, щоб атакувати, а для того, щоб мати можливість захистити українського воїна, не втрачати ні хвилини у випадку відкритої повномасштабної наземної агресії РФ. 

"Це лише превентивні заходи. Якщо зараз кроки України і міжнародна реакція зупинять агресора, і через 30 днів воєнний стан сплине і закінчиться, я його продовжувати не збираюся і жодне обмеження конституційних прав і свобод застосоване не буде", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон, яким передбачається введення воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, вступив в силу.

Як писало РБК-Україна, в 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Йдеться про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області, а також внутрішні води  Азово-Керченської акваторії.

За словами Порошенка, воєнний стан ніяк не вплине на життя звичайних українців.

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