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Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности

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Украина, Среда 16 июня 2021 11:45
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности Фото: Рада одобрила выход из очередного соглашения с СНГ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в защите интеллектуальной собственности. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №0088.

Об этом сообщает правительственный портал.

Это решение поддержали 326 народных депутатов.

"На заседании Верховной рады одобрен законопроект №0088, который предусматривает выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создание Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Это соглашение подписали 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, а ВР ратифицировала его 21 декабря 2011 года.

Подчеркивается, что представители Украины длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета, Украина не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Также наша страна не применяет положения Соглашения о сотрудничестве с уполномоченными (компетентными) органами в сфере интеллектуальной собственности.

Напомним, в середине мая Кабинет министров одобрил проект закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Как писало РБК-Украина, в марте КМУ одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи в рамках СНГ.

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