ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна вийшла з угоди СНД про співробітництво у захисті інтелектуальної власності

Новость на русском →
Україна, Середа 16 червня 2021 11:45
Україна вийшла з угоди СНД про співробітництво у захисті інтелектуальної власності Фото: Рада схвалила вихід з чергової угоди з СНД (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна вийшла з угоди СНД про співробітництво у захисті інтелектуальної власності. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №0088.

Про це повідомляє урядовий портал.

Це рішення підтримали 326 народних депутатів.

"На засіданні Верховної ради схвалено законопроект №0088, який передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності", - сказано у повідомленні.

Цю угоду підписали 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі, а ВР ратифікувала її 21 грудня 2011 року.

Підкреслюється, що представники України тривалий час не беруть участі в засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участі в розробленні проектів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює у межах угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.

Також наша країна не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності.

Нагадаємо, у середині травня Кабінет міністрів схвалив проект закону пpо вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

Як писало РБК-Україна, у березні КМУ схвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку в рамках СНД.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика СНД Верховна Рада
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО