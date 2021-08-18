ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина вышла еще из одного соглашения с СНГ в области космоса

Новина українською →
Украина, Среда 18 августа 2021 13:21
Украина вышла еще из одного соглашения с СНГ в области космоса Фото: Кабмин решил выйти еще из одного соглашения с СНГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Решение принято во время заседания правительства 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашение было подписано 13 ноября 1992 года в Москве. Основным предметом соглашения является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

"По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяются", - говорится в документе.

Напомним, 4 августа Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о прекращении действия Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, подписанной 30 декабря 1991 года в г. Минске. Соглашение устарело и не применяется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины СНГ
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной