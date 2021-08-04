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Украина расторгнет еще одно соглашение с СНГ в космической отрасли

Новина українською →
Украина, Среда 04 августа 2021 13:57
Украина расторгнет еще одно соглашение с СНГ в космической отрасли Фото: правительство Украины решило расторгнуть еще одно соглашение с СНГ в космической отрасли (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о прекращении действия Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, подписанного 30 декабря 1991 года в г. Минске. Соглашение устарело и не применяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 4 августа, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашение 1991 года и по своему содержанию направлено на урегулирование ключевых вопросов, связанных с осуществлением государствами-участниками соглашения совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Основанием для совместной деятельности являются межгосударственные программы, разработка и реализация которых координируется Межгосударственным советом по космосу.

"Указанное соглашение является в целом устаревшим, в современных реалиях утратило свое практическое значение, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно не применяется", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров 28 июля принял постановление о выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совет по космосу. Решение принято учитывая потерю международным договором своего практического значения.

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