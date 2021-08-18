Україна вийшла ще з однієї угоди з СНД в галузі космосу
Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з Угоди про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору. Рішення ухвалене під час засідання уряду 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, угода була підписана 13 листопада 1992 року в Москві. Основним предметом угоди є затвердження принципу фінансування за рахунок пайових внесків міждержавних програм дослідження і використання космічного простору, які затверджуються Радою глав держав СНД.
"За результатами проведеного аналізу пропонується припинити участь української сторони в Угоді про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору у зв'язку з тим, що Угода не відповідає національним інтересам України, не має практичного значення для України та не застосовуються", - йдеться в документі.
Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента України щодо припинення дії Угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору, підписаної 30 грудня 1991 року в м. Мінську. Угода застаріла та не застосовується.