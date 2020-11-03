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Украина выразила России протест из-за приговора крымчанам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Вторник 03 ноября 2020 15:59
Украина выразила России протест из-за приговора крымчанам по "делу Хизб ут-Тахрир"
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за решения Южного окружного военного суда РФ, который вынес приговор трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир". В ведомстве призывают Россию освободить осужденных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как сообщается, трем крымчанам Рустему Емирусеинову, Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулганиеву суд РФ сегодня приговорил от 12 до 17 лет лишения свободы. В феврале 2019 года их незаконно задержали после обысков в поселке Октябрьское. Тогда крымчан обвинили в причастности к "террористической деятельности".

"Россия должна немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и выполнить Резолюции ГА ООН",- говорится в сообщении министерства.

Также в ведомстве призвали международное сообщество усилить санкционное давление на Россию с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, а также освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного осуждения крымских татар в рамках "дела Хизб ут-Тахрир".

Также ранее РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на незаконные приговоры и призвала к санкциям.

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