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Україна висловила Росії протест через ув'язнення кримчан в "справі Хізб ут-Тахрір"

Вівторок 03 листопада 2020 15:59
Україна висловила Росії протест через ув'язнення кримчан в "справі Хізб ут-Тахрір"
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через рішення Південного окружного військового суду РФ, який засудив трьох фігурантів в "справі Хізб ут-Тахрір". У відомстві закликають Росію звільнити засуджених українців.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Як повідомляється, трьом кримчанам Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову та Ескендеру Абдулганієву суд РФ сьогодні присудив від 12 до 17 років позбавлення волі. У лютому 2019 року їх незаконно затримали після обшуків у селищі Октябрське. Тоді кримчан звинуватили у причетності до "терористичної діяльності".

"Росія повинна негайно припинити грубі порушення прав людини та виконати Резолюції ГА ООН",- йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, а також звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, у вересні Сполучені Штати виступили з осудом політично мотивованого засудження кримських татар в рамках "справи Хізб ут-Тахрір".

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денисова відреагувала на незаконні вироки та закликала до санкцій.

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